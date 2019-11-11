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Политический кризис в Боливии

Посольство РФ в Боливии приняло необходимые меры безопасности и продолжает работу

Дипмиссия передает, что были обращения от россиян, связанные с трудностями с выездом из страны

БУЭНОС-АЙРЕС, 12 ноября. /ТАСС/. Посольство России в Боливии приняло необходимые меры безопасности в связи с ситуацией в латиноамериканской стране и работает в штатном режиме. Об этом сообщил в понедельник ТАСС консул Яков Федоров.

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"Необходимые на данный момент меры безопасности предприняты. Посольство работает в штатном режиме", - сказал он.

По его словам, посольство не располагает информацией о россиянах, пострадавших в ходе протестов и беспорядков. "Были обращения, связанные с трудностями с выездом из Боливии", - отметил Федоров.

В Боливии 20 октября прошли президентские выборы. Согласно информации, которую опубликовал Высший избирательный суд, победу на них одержал Эво Моралес. Его основной соперник, экс-президент Карлос Меса, заявил, что не признает победу оппонента в первом туре. После оглашения результатов волеизъявления в стране начались акции протеста и забастовки. 10 ноября Моралес объявил о своей отставке, назвав сложившуюся в стране ситуацию государственным переворотом. Покинуть свой пост его ранее попросили вооруженные силы, оппозиция и профсоюзы.

Несмотря на отставку Моралеса, ситуация в стране остается неспокойной. Боливийские СМИ сообщают о стычках между сторонниками оппозиции и подавшего в отставку президента.

Теги
БоливияРоссияПолитический кризис в Боливии
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