Лавров провел встречу с французскими общественными деятелями в Париже

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в понедельник вечером принял представителей французского гражданского общества в резиденции российского посла в Париже. Об этом во вторник сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

"Вечер Сергей Лавров провел в Париже в компании представителей французского гражданского общества, двери которым гостеприимно распахнула резиденция российского посла. А завтра день будет наполнен встречами уже с французским официозом", - написала она на своей странице в Facebook, приложив фотографию с мероприятия.

По информации ТАСС, среди приглашенных были представители несистемной оппозиции Франции.

Лавров находится в Париже, где во вторник примет участие в работе II Парижского форума мира и встретится с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом.