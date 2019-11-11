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Лавров провел встречу с французскими общественными деятелями в Париже

Как сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, встреча прошла в резиденции российского посла

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в понедельник вечером принял представителей французского гражданского общества в резиденции российского посла в Париже. Об этом во вторник сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

"Вечер Сергей Лавров провел в Париже в компании представителей французского гражданского общества, двери которым гостеприимно распахнула резиденция российского посла. А завтра день будет наполнен встречами уже с французским официозом", - написала она на своей странице в Facebook, приложив фотографию с мероприятия.

По информации ТАСС, среди приглашенных были представители несистемной оппозиции Франции.

Лавров находится в Париже, где во вторник примет участие в работе II Парижского форума мира и встретится с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссияФранцияЗахарова, Мария ВладимировнаЛе Дриан, Жан-Ив
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