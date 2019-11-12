Кабмин снова не поддержал отмену фильтра на выборах глав регионов для думских партий

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Комиссия правительства по законопроектной деятельности не поддержала инициативу справороссов об отмене так называемого муниципального фильтра при выдвижении парламентскими партиями кандидатов на выборах глав субъектов РФ. Об этом говорится в проекте официального отзыва кабмина, одобренного на заседании комиссии (копия документа есть в распоряжении ТАСС).

Согласно действующему законодательству, для участия в выборах главы региона кандидат должен собрать подписи от 5% до 10% (в зависимости от субъекта РФ) муниципальных депутатов. Законопроект предполагает ликвидацию системы "муниципального фильтра" для представителей думских партий с 1 января 2020 года.

"В случае принятия предлагаемых законопроектом изменений кандидат на должность высшего должностного лица, выдвинутый такой партией, получит преимущество по отношению к другим кандидатам, в том числе к тем, кто будет участвовать в выборах в порядке самовыдвижения", - отмечается в проекте отзыва правительства.

Ссылаясь на постановление Конституционного суда от 24 декабря 2012 года №32-П, комиссия связывает наличие "муниципального фильтра" с признанием "реальной способности кандидата в случае победы на выборах решать задачи" высшего должностного лица субъекта РФ. В документе также указывается, что инициатива справороссов не поддерживается Минфином, Минюстом, Центризбиркомом и Государственно-правовым управлением президента РФ.

Правительство еще в 2013 году выступило против принятия законопроекта ЛДПР об отмене "муниципального фильтра" для парламентских партий. В июле текущего года кабмин не поддержал инициативу членов фракции о смягчении соответствующих требований до 5% от общего числа подписей местных депутатов.

За отмену или корректировку "муниципального фильтра" неоднократно высказывались лидеры КПРФ, "Справедливой России" и ЛДПР, рассматривающие его как искусственный барьер для оппозиционных кандидатов. Единороссы со своей стороны выражали готовность к поиску компромиссного варианта реформы. С инициативами по смягчению процедуры сбора подписей выступала и глава ЦИК Элла Памфилова. Рабочая группа по совершенствованию избирательного законодательства при администрации президента РФ в феврале выступила за ограничение порога "муниципального фильтра" на выборах глав регионов на уровне 5%.