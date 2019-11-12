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Фадеев предложил оценить соразмерность обвинений по делу о беспорядках в Москве

Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека отметил, что к участию в заседании будут приглашены лучшие правоведы

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев считает необходимым созвать постоянную комиссию СПЧ по гражданским свободам и гражданской активности и оценить соразмерность обвинений по делу о массовых беспорядках в Москве. Об этом во вторник сообщается на сайте Совета.

"Как и обещал, я уже познакомился с деталями обвинений, предъявленных некоторым фигурантам дела о массовых беспорядках, посмотрел материалы, кого и в чем обвиняют. У меня уже есть определенная собственная позиция по некоторым обвинениям. Эти вопросы мы уже обсуждали и с некоторыми членами СПЧ. Считаю необходимым созвать постоянную комиссию СПЧ по гражданским свободам и гражданской активности, где мы вместе рассмотрим материалы и оценим соразмерность обвинений содеянному", - приводятся на сайте слова Фадеева.

Он также отметил, что к участию в заседании будут приглашены лучшие правоведы, входящие в состав Совета. Заседание комиссии планируется провести 13 ноября.

В несанкционированной акции 27 июля в Москве, по оценке полиции, участвовали более 3,5 тыс. человек. Сотрудники полиции и Росгвардии задержали более 1000 человек. По объединенному уголовному делу о массовых беспорядках и применении насилия в отношении правоохранителей были арестованы 15 человек.

В отношении шестерых фигурантов дела уголовное преследование прекращено (Сергей Абаничев, Даниил Конон, Валерий Костенок, Владислав Барабанов, Алексей Миняйло освобождены из СИЗО, в отношении Дмитрия Васильева мера пресечения не избиралась). Двое арестованных - Егор Жуков и Сергей Фомин - были переведены под домашний арест.

Различные сроки заключения получили приподнявший забрало шлема одному из силовиков в оцеплении Кирилл Жуков, бросивший урну в сторону бойцов Росгвардии Евгений Коваленко, дернувший за руку бойца 2-го оперативного полка полиции Москвы Данила Беглец, а также Иван Подкопаев, распыливший химическое вещество в сотрудников полиции. Они признаны виновными по ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти"). Кроме того, по ст. 212.1 УК РФ ("Неоднократное нарушение правил проведения митингов") был осужден Константин Котов.

Теги
РоссияФадеев, Валерий Александрович
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