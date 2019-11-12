Песков: встреча Путина и Зеленского "только ради встречи" была бы не слишком полезна

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского без ее тщательной подготовки не принесла бы большую пользу. Как сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Москва сейчас сосредоточена на вопросах, связанных с подготовкой саммита в нормандском формате.

"Путин сам говорил, что он никогда не отказывается от подобных встреч и этой встречи тоже, но считает, что встреча ради встречи принесет мало пользы, она должна быть хорошо подготовлена", - подчеркнул представитель Кремля. "В настоящее время мы все концентрируемся на подготовке к процессам нормандского формата, для этого, конечно, должны быть выполнены все обязательства, которые стороны взяли на себя в Минске", - добавил Песков.

Кремль приветствует процесс разведения сил и средств на юго-востоке Украины. "Мы приветствуем и позитивно оцениваем разведение [сил и средств], которое происходит в Золотом и Петровском, и считаем, что выполнение ранее взятых обязательств должно быть продолжено, что станет очень важным элементом в плане подготовки встречи в нормандском формате", - сказал Песков.

"Нормандский формат"

Дата возможного саммита в "нормандском формате" не определена, нет даже примерных сроков, сказал Песков. "Никаких дат [проведения саммита в "нормандском формате"] нет", - сказал представитель Кремля. Он уточнил, что нет даже примерных сроков.

Песков напомнил, что для проведения встречи необходимо завершить подготовительную работу. "Есть понимание, которое было достигнуто в ходе работы контактной группы в Минске, есть также целый набор обязательств, которые взяты на себя украинской стороной", - ответил он на вопрос, что именно еще предстоит сделать.

Представитель Кремля отметил, что "ведется также работа, которая не афишируется, по линии помощников президентов четырех стран, которые также занимаются подготовкой возможных решений, согласованных пониманий по итогам такой возможной встречи". "Эта работа сейчас продолжается", - констатировал Песков.