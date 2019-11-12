Кремль обеспокоен очередным взвинчиванием ситуации в секторе Газа

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Кремль обеспокоен ростом напряженности в районе сектора Газа и призывает все стороны к решению проблем исключительно политико-дипломатическими средствами. Об этом во вторник заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Традиционно мы обеспокоены очередным взвинчиванием ситуации, очередным ростом напряженности в регионе. Мы призываем все стороны к спокойствию и к решению всех проблем исключительно политико-дипломатическими средствами", - сказал представитель Кремля.

С утра вторника сирены воздушной тревоги несколько раз срабатывали в Тель-Авиве, его городах-спутниках Ришон-Леционе, Бат-Яме и Холоне, а также крупных городах Ашдод и Ашкелон на юге Израиля и прилегающих к сектору Газа районах еврейского государства. По информации израильского государственного радио Kan, одна из многих запущенных из Газы ракет попала во вторник в жилой дом на юге страны. Информации о жертвах не поступало, зданию причинен ущерб.

В ночь на вторник Израиль нанес удар по командиру радикальной палестинской группировки "Исламский джихад" в секторе Газа Бахе Абу аль-Ате. По данным радио Kan, которое ссылается на палестинские источники, аль-Ата был убит, еще три человека получили ранения.