Песков не стал говорить об истории с активистом Pussy Riot

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не счел нужным комментировать информацию об опросе в МВД активиста панк-группы Pussy Riot Петра Верзилова в связи с его госпитализацией год назад.

"Не могу никак комментировать, потому что, если я правильно понял, сколь-либо внятной информации об утверждениях об отравлении [Верзилова] ни на Западе, ни где-нибудь в другом месте получено не было. По крайней мере, мы не видели нигде в СМИ информации на этот счет", - объяснил журналистам во вторник представитель Кремля.

В сентябре прошлого года Верзилов был на несколько дней госпитализирован в Берлине с симптомами токсикологического отравления, однако специалисты не выяснили, какое вещество могло привести к вероятному отравлению. Верзилов известен скандальными акциями, до 2009 года был лидером арт-группы "Война", активным участником панк-группы Pussy Riot.