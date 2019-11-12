В администрации главы и правительства Удмуртии сократят заместителей руководителя

ТАСС, 12 ноября. Должности заместителей руководителя администрации главы и правительства Удмуртии сократят в рамках оптимизации госслужащих в 2020 году, сообщил журналистам глава региона Александр Бречалов.

Ранее руководитель республики заявил, что с нового года изменится структура администрации главы республики, что позволит сэкономить 15 млн рублей бюджетных средств за год, не уточнив при этом, какие именно изменения произойдут.

"Мы не сокращаем ради того, чтобы сократить людей, мы делаем эффективную конструкцию управления. Это естественный процесс, невозможно сделать все за месяц или даже за год, это уже вторая административная реформа, касающаяся именно администрации главы и правительства. <…> Мы увидели значительное пересечение функций, не сильно эффективно некоторые наши подразделения работали. Для того, чтобы больше централизовать и повысить ответственность, у нас будут сокращены заместители руководителя администрации и управления", - сказал Бречалов.

Он также уточнил, что это будут не единственные сокращения в администрации, однако не стал называть, какие еще госслужащие будут сокращены. "К этому надо относиться абсолютно нормально, <…> это процесс постоянный", - добавил глава региона, приведя в пример управление образования Ижевска, в котором работали порядка 400 бухгалтеров в более чем 200 школах.

В 2018 году Бречалов подписал указ о сокращении на 15% численности работников исполнительных органов власти. Планировалось, что после оптимизации в республике количество чиновников сократится с 1,7 тыс. до 1,5 тыс. Кроме того, сейчас более 10 районов в регионе поддержали административную реформу, согласно которой небольшие населенные пункты планируют объединять в муниципальные округа. Удмуртия ежегодно тратит на содержание административного и депутатского блоков порядка 540 млн рублей, при этом в республике более 300 глав муниципальных образований и более 3,7 тыс. депутатов представительных органов. В государственной структуре региона ранее было сокращено 314 сотрудников, что дало ежегодную экономию для бюджета в сумме 223 млн рублей.