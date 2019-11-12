Госдума во втором чтении разрешила силовикам пресекать полеты беспилотников-нарушителей

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором, основном чтении законопроект, который наделяет силовые ведомства полномочиями пресекать полеты беспилотников, находящихся в воздухе незаконно, в том числе сбивать их.

В частности, ФСБ, ФСО, МВД, СВР и Росгвардию предлагается наделить правом пресекать полеты дронов-нарушителей "в том числе посредством подавления или преобразования сигналов дистанционного управления, воздействия на их пульты управления, а также повреждения или уничтожения таких судов", говорится в сопроводительных материалах.

Порядок принятия соответствующих решений, а также перечень должностных лиц, в компетенции которых они будут находиться, будут определяться руководителями указанных ведомств.

В преддверии рассмотрения законопроекта во втором чтении в Госдуме прошел круглый стол с участием представителей правоохранительных органов. Как заявил тогда замглавы Росгвардии Олег Борукаев, незаконное использование дронов в настоящее время в России приобрело "лавинообразный характер", а их применение на массовых мероприятиях создает угрозу для безопасности. Он также указал на необходимость использовать оружие против беспилотников над охраняемыми объектами, так как технологии противодействия им стоят очень дорого.

Со своей стороны начальник управления ФСБ Василий Шелег подтвердил, что спецслужба полностью поддерживает доработанную ко второму чтению версию законопроекта, и поддержал идею Минтранса относительно введения запретных для беспилотников зон над местами массового скопления людей, включая митинги.