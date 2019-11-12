Лавров назвал "изобретением Запада" определение России как мирового полицейского

ПАРИЖ, 12 ноября. /ТАСС/. Позиция в отношении России как "мирового полицейского" Ближнего Востока является исключительно изобретением Запада, она не имеет никакого отношения к реальности. Об этом заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на российской сессии Парижского форума мира.

В ходе дискуссии модератор панели попросила Лаврова прокомментировать заявления о том, что Россия стала "шерифом Ближнего Востока". "Знаете, такая позиция по поводу России как мирового полицейского - это исключительно западное изобретение, - отметил российский министр. - Эта логика не может применяться к тому, что мы наблюдаем в Сирии".

В этой связи глава МИД РФ напомнил, что сирийских кризис начался с преступлений, совершенных на Ближнем Востоке именно странами Запада. "Можете вспомнить эпизод, когда [экс-президент США] Джордж Буш-младший заявил о победе демократии в Ираке? Посмотрите, что там сейчас происходит, - обратил внимание он. - После вторжения [в Ирак] в 2003 году была основана ИГ (запрещенная в РФ террористическая группировка) и Абу Бакр аль-Багдади бежал из американской тюрьмы, став одним из руководителей халифата. Таким образом агрессия против Ливии создала несколько волн террористической активности в Африке, а также нелегальной миграции в Европу".

"И когда правительство Сирии было практически свергнуто террористами и президент Сирии [Башар] Асад попросил нас помочь, мы, конечно, помогли, - указал Лавров. - И мне кажется, что мы сделали правильное решение. Ведь кроме Идлиба и нескольких частей Евфрата террористы потеряли контроль над этой страной, и сейчас в Сирии правит правительство".

Отвечая на дополнительный вопрос о том, можно ли таким образом во всем винить Запад, глава МИД России с иронией сказал: "Конечно, нет! Только в его собственных ошибках".

Расширение СБ ООН

Расширение представленности Запада в Совете Безопасности ООН не даст никакой добавленной стоимости, заявил Лавров.

"Главный недостаток СБ ООН - это недопредставленность развивающихся стран Азии, Африки и Латинской Америки, - отметил он. - Эту проблему необходимо решать. Расширение представленности Запада нам не поможет, оно не даст никакой добавленной стоимости. Тем более что в любой конфигурации СБ ООН у Запада всегда есть, по крайней мере, одна треть голосов".

В этой связи глава МИД РФ обратил внимание на то, что в рамках "Большой двадцатки", созданной в свое время для обсуждения экономических вопросов, развивающиеся страны все чаще обращаются к вопросам политическим. "В определенном смысле это компенсирует отсутствие реформы СБ ООН. Но это не значит, что мы должны об этой реформе забывать", - добавил Лавров.