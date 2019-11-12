Лавров: Россия никогда не планировала насолить США в вопросах сирийского урегулирования

ПАРИЖ, 12 ноября. /ТАСС/. Россия никогда не выстраивала свою внешнюю политику так, чтобы навредить Соединенным Штатам по вопросам, касающимся сирийского урегулирования. Об этом заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на российской сессии Парижского форума мира.

"Никогда в жизни мы не планировали свою внешнюю политику для того, чтобы насолить Соединенным Штатам", - сказал Лавров.

Он подчеркнул, что РФ на востоке ведет диалог со всеми сторонами. В случае с Сирией, продолжил он, Москва ведет переговоры и с правительством, и с оппозицией, и, конечно, с американцами.

"Еще в 2013 году с Соединенными Штатами мы были очень близки к заключению сделки, как разрешить сирийский конфликт. Сделка, которую мы заключили с Джоном Керри, состояла в том, что воздушные силы правительства не будут совершать налеты и любые операции России и США будут согласовываться. У нас было вето на операции друг друга", - напомнил Лавров.

По его словам, единственным условием было то, чтобы Соединенные Штаты проводили четкую линию между Джебхат ан-Нусрой (запрещена в РФ) и другой оппозицией. "Но они этого не сделали. Примеры последних лет показали нам, что Соединенные Штаты все еще поддерживают ан-Нусру, несмотря на то, что в США эту организацию причислили к террористическим", - указал глава МИД РФ.

Присутствие России в Сирии

Россия присутствует в Сирии на законных основаниях и для помощи в борьбе с терроризмом, это нельзя считать проявлением неоколониализма, заявил Лавров.

"Мы были приглашены [оказать помощь сирийскому народу], в отличие от США, Франции, Германии, в отличие от других членов так называемой антитеррористической коалиции, которые находятся на территории Сирии незаконно. Мы были приглашены легитимным правительством. Я не думаю, что это подходит под определение "колониализм", - сказал Лавров, отвечая на вопрос о том, является ли Россия неоколониальной силой на Ближнем Востоке.

Он отметил, что в 2020 году будет отмечаться годовщина Декларации о предоставлении независимости колониальным странам и народам, принятой Генеральной Ассамблеей ООН в 1960 году. "Я убежден, что мы должны помнить, как эта декларация принималась и что еще не реализовано. Поскольку некоторые страны, не получили независимость, как этого требовала Генассамблея", - сказал министр.

"Некоторые говорят, что мы не должны вспоминать колониальную эпоху, мы должны жить сегодняшним днем. Но многие люди, в том числе и в Европе, хотят пересмотреть вопросы, относящиеся к концу Второй мировой войны, за 20 лет до деколонизации. Деколонизация - куда более молодое явление <...> Как конкретно проходил этот процесс и действительно ли он закончился, должны ли современные колониальные народы оставаться под властью метрополий, - это открытый вопрос", - заключил глава МИД РФ.

Толчок к радикализации

Лавров не верит, что поддержка президента Башара Асада побуждает сирийских суннитов перейти на сторону экстремистских группировок.

Глава МИД РФ отметил, что в настоящее время приходится иметь дело с тем, что оставили французы, после того как ушли из Сирии. "У нас никогда не было колоний, и нам пришлось иметь дело с результатами колониального периода", - добавил он.

"Некоторые сейчас говорят, что мы не будем помнить колониальные времена, мы должны жить сегодняшним днем, но многие люди, включая европейцев, хотят вновь поднять вопросы, которые связаны с концом Второй мировой войны. А это было за двадцать лет до деколонизации. Деколонизация - это гораздо более молодое явление. Игнорировать это, игнорировать необходимость анализа, как деколонизация проходила, нельзя. Это открытый вопрос", - указал Лавров.

Министр подчеркнул, что многие сунниты стали частью этой сложившейся системы. "Они являются активными бизнесменами, участвуют в управлении страной. Я не верю, что все сунниты хотели бы свергнуть легитимное правительство и кинуться в объятия террористов", - сказал глава МИД РФ.

Ситуация с курдами

Интересы всех курдов, в том числе членов Рабочей партии Курдистана, должны приниматься во внимание для решения сирийского кризиса, заявил Лавров.

По его словам, сирийское урегулирование может состояться только "при принятии во внимание интересов всех этноконфессиональных групп". "Курды, конечно, представлены в конституционном комитете в Женеве, но не представлена другая часть курдов - Рабочая партия Курдистана, - обратил внимание министр. - Вы знаете, что Турция по поводу них думает".

"Это решение, конечно, будет чисто политическим, - отметил Лавров. - Но нам нужно, чтобы все стороны собрались вместе и размышляли в категориях сохранения территориальной целостности Сирии. Именно для этого был создан конституционный комитет".

Сирийские курды должны быть последовательны в своих действиях при решении кризиса в стране, заявил Лавров.

"Безусловно, курды должны принимать участие в политическом диалоге в Сирии, но и им самим нужно вести себя последовательно, - сказал он. - В начале конфликта они решили, что могут действовать односторонне с поддержкой США, когда заявили о создании "Северного федеративного региона - Роджава", думая, что США всегда будут их поддерживать в этом сепаратистском движении, но американцы в итоге потеряли к этому всякий интерес. Тогда курды обратились к нам за помощью в установлении диалога с Дамаском, но затем опять отказались, так как США заявили о своем возвращении в Сирию для контроля нефтяных месторождений. Нужна некая последовательность".