Лавров: Россия поддерживает попытки Харири создать правительство в Ливане

ПАРИЖ, 12 ноября. /ТАСС/. Москва поддерживает усилия и. о. премьер-министра Ливана Саада Харири по формированию нового правительства страны, но при этом считает некоторые аспекты нереалистичными. Об этом заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на российской сессии Парижского форума мира.

"В Ливане мы поддерживаем попытки Харири установить правительство. Но, насколько я понимаю, его идея, как и его коллег, состоит в том, чтобы сделать это правительство полностью технократичным. Мне кажется, это нереалистично в Ливане", - сказал министр.

На просьбу дать оценку происходящему в настоящее время как в Ираке, так и в Ливане Лавров отметил: "Мне кажется, что то, что мы видим в Ираке, это, конечно, плохо. И нам очень горько видеть Ливан в таком положении". Он отметил, что "в Ираке народ все еще пытается преодолеть последствия американского вторжения".

С середины октября Ливан охватила волна массовых протестов, вызванных ухудшением социально-экономического положения населения. Демонстранты добивались отставки коалиционного кабинета, роспуска парламента и проведения досрочных выборов. В результате 30 октября коалиционное правительство во главе с премьер-министром Саадом Харири ушло в отставку. Президент Ливана Мишель Аун отставку принял и поручил Харири и членам правительства исполнять свои обязанности до формирования нового кабинета.