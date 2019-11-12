Лавров считает странным, что Запад не обвинил Россию в госперевороте в Боливии

ПАРИЖ, 12 ноября. /ТАСС/. Отсутствие обвинений России во вмешательстве в события в Боливии говорит о том, что на Западе могло начаться переосмысление того, как создавать геополитическую повестку. Об этом во вторник заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на российской сессии Парижского форума мира.

На просьбу дать оценку ситуации в Ираке и Ливане Лавров отметил: "Только вчера я думал об этих вопросах". В РФ, продолжил он, уже привыкли, что Москву постоянно обвиняют в интересе ко всему, что происходит в мире, будь то отравления в Солсбери, Brexit, Каталония. "Недавно нас упоминали в контексте ситуации в Чили, именно поэтому саммит АТЭС был отменен", - продолжил он этот список.

"И я думал, почему же нас не упоминают в отношении событий в Ираке, Ливане и сейчас в Боливии, - указал глава МИД РФ. - То есть нас не обвинили в происходящем в Боливии, и это на самом деле странно".

По его словам, это значит, что "что-то происходит в умах тех, кто обычно создает геополитическую повестку".

В Боливии 20 октября прошли президентские выборы. Согласно данным Высшего избирательного суда, победу на них одержал Эво Моралес. Его основной соперник, экс-президент Карлос Меса, заявил, что не признает победу оппонента в первом туре. После оглашения результатов волеизъявления в стране начались акции протеста и забастовки.

Моралес 10 ноября объявил о своей отставке, назвав сложившуюся ситуацию государственным переворотом. Покинуть свой пост его ранее попросили вооруженные силы, оппозиция и профсоюзы. Вслед за главой государства в отставку подал вице-президент Альваро Гарсиа Линера. От своих постов также отказались несколько министров и ряд депутатов парламента. В понедельник вечером Моралес покинул страну и отправился на самолете в Мексику, власти которой 11 ноября решили предоставить ему политическое убежище по гуманитарным соображениям.