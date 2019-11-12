ОБСЕ подтвердила завершение процедуры разведения сил в Петровском

МИНСК, 12 ноября. /ТАСС/. Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ подтвердила завершение процесса отвода войск в районе Петровского - на последнем из трех согласованных ранее пилотных участках в Донбассе. Об этом после состоявшегося во вторник в Минске очередного заседания Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины сообщил полпред России Борис Грызлов.

"Контактная группа обсудила вопросы, связанные с разведением сил и средств в районе Петровского, и в целом, с уровнем безопасности на линии соприкосновения, - сказал он. - Россия приветствует заявление СММ ОБСЕ, прозвучавшее в ходе заседания Контактной группы о том, что стороны завершили процедуры по разведению сил и средств в Петровском".

"Ранее мы видели, что представители "партии войны", украинские националисты пытались заблокировать, остановить разведение сил, - продолжил российский полпред. - Важно, что действующая киевская власть в этом вопросе не пошла на поводу у радикалов".

При этом Грызлов назвал "неприемлемыми прозвучавшие в СМИ заявления о необходимости размещения на участках разведения формирований полиции и Национальной гвардии Украины". "Раньше такого рода заявления выдвигали украинские радикалы, сейчас они звучат от вполне официальных лиц", - отметил он.

Полпред РФ напомнил, что Станица Луганская, Золотое и Петровское - это только три пилотных участка.

"На фоне деэскалации на этих участках обстановка на остальной линии соприкосновения не улучшается, - подчеркнул он. - Наблюдатели ОБСЕ фиксируют обстрелы, причем преимущественно со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Недавние обстрелы со стороны ВСУ в направлении жилого сектора в районах Горловки и Ясиноватой представляли особую опасность для мирных граждан. Подобные инциденты требуют разбирательства и наказания виновных".

"Киев обязан обеспечить соблюдение режима прекращения огня", - заключил Грызлов.

Пилотные участки

Завершение отвода сил и средств у Петровского финализировало процесс создания на линии соприкосновения трех зон безопасности - у Золотого, Петровского и Станицы Луганской. Договоренность об их создании достигнута представителями Украины, Донецкой и Луганской народных республик еще в сентябре 2016 года.

Почти сразу удалось развести войска в первых двух пунктах, но позднее украинские силовики вновь туда вернулись. Попытки осуществить разведение возобновились только летом 2019 года: 30 июня стороны отвели войска в районе Станицы Луганской, а в первых числах ноября - у Золотого.

Разведение сил на линии соприкосновения в Донбассе является одним из условий для проведения саммита "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина), на котором в последнее время настаивает Украина.