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Постпредство РФ при ОБСЕ прокомментировало открытие Киевом дела против Владимира Соловьева

Речь идет об "очевидной демонстрации намерений Украины наращивать неправомерное давление на СМИ", отметили в постоянном представительстве России

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Начало уголовного производства на Украине в отношении российского журналиста Владимира Соловьева - демонстрация намерений Украины наращивать неправомерное давление на СМИ. Соответствующая запись опубликована во вторник в Twitter постоянного представительства РФ при ОБСЕ.

"Открытие уголовного производства на Украине против российского журналиста В.Соловьева за его высказывания - очевидная демонстрация намерений Украины наращивать неправомерное давление на СМИ, намеренно увеличивать прямые риски для их безопасности", - говорится в сообщении.

Ранее депутат Верховной рады от партии "Европейская солидарность" (лидер Петр Порошенко) Алексей Гончаренко заявил, что Служба безопасности Украины завела два уголовных дела против ведущего ВГТРК Владимира Соловьева за "антиукраинские заявления".

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