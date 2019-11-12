Климов заявил, что закон о физлицах-иноагентах в России коснется 20-30 человек

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Глава временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов считает, что поправки к законопроекту о СМИ-иноагентах, которые подразумевают признание иностранными агентами и физических лиц, затронут примерно 20-30 человек в России.

"Они [поправки к законопроекту о СМИ-иноагентах] отличаются от того, что уже было внесено [в Госдуму], только тем, что они стали более подробными, чтобы слишком большое число людей случайно не оказались как физические лица иноагентами. Это коснется, на мой взгляд, человек 20-30 на всю Россию", - сказал Климов ТАСС во вторник.

Ранее во вторник председатель профильного комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин сообщил журналистам, что поправки ко второму чтению резонансного законопроекта, направленного на регулирование деятельности зарубежных СМИ - иностранных агентов, в том числе предусматривают введение классифицирующих признаков, по которым организация или частное лицо могут быть наделены таким статусом.

Отвечая на вопрос, предусматривают ли предлагаемые поправки возможность наделения физлица статусом иноагента просто за получение гонорара, Климов подчеркнул, что это будет невозможно. Для того чтобы стать иноагентом, нужно "активно сотрудничать с официально признанными иноагентами в нашей стране", пояснил он.

"Если вы просто получили гонорар, то это вопросы к налоговой инспекции", - сказал ТАСС сенатор, отметив, что для получения статуса иноагента физическое лицо должно "на постоянной основе [сотрудничать] с официально признанным иноагентом". Согласно законодательству РФ, квалифицирующим признаком для отнесения к иноагентам является ведение политической деятельности, добавил он.

О законопроекте

В конце 2017 года в РФ был принят закон о СМИ, выполняющих функции иностранных агентов. Он позволяет признавать средство массовой информации иноагентом, если оно получает финансирование из-за рубежа. В развитие и дополнение этого закона Госдума 12 января 2018 года приняла в первом чтении законопроект, который обязывает СМИ, выполняющие функции иностранного агента, для работы в России учреждать российское юридическое лицо, а также позволяет признавать СМИ-иноагентом физическое лицо. Это стало ответом на требование минюста США к RT America - американскому филиалу российской телекомпании - зарегистрироваться в качестве иноагента в Соединенных Штатах.

В прошлую пятницу Климов сообщил, что законопроект находится в высокой степени готовности и может быть принят до конца года.

Как пояснила ТАСС первый зампред комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Людмила Бокова, иностранным СМИ, выполняющим функцию иностранного агента, могут быть признаны физические лица, в случае если они распространяют информационные материалы и получают вознаграждение от иностранных структур. В действующем сейчас законодательстве иностранными СМИ - иноагентами могут быть признаны лишь иностранные юридические лица или иные иностранные структуры. Они обязаны осуществлять свою деятельность на территории России только через российское юридическое лицо и маркировать свою информационную продукцию "иностранный агент".

Кроме того, отметила Бокова, предполагается, что в результате реализации этого законопроекта в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, который ведет Министерство юстиции РФ, появится возможность вносить данные физических лиц и российских юридических лиц, если они сотрудничают с иностранными СМИ, выполняющим функции иноагента и получают от них финансирование. Одновременно парламентарии работают на сопутствующим законопроектом, который устанавливает штрафные санкции для не выполняющих требования законодательства иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, или учрежденных ими юридических лиц.