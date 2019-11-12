Лавров: БРИКС отвергает диктат и давление, шантаж и угрозы

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Страны объединения БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) выступают против диктата и давления, шантажа и угроз в международных отношениях. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в статье "Стратегическое партнерство БРИКС в интересах глобальной стабильности, общей безопасности и инновационного роста" в преддверии саммита объединения.

"Россия, как и другие страны БРИКС, отвергает диктат и давление, шантаж и угрозы, тем более применение силы без санкции СБ ООН. Напротив, предлагает идти по пути взаимоуважительного диалога, нацеленного на достижение консенсуса, предполагающего учет интересов всех участников межгосударственного общения, - отметил он. - Убеждены: любые договоренности по важнейшим вопросам мировой повестки дня должны вырабатываться при максимально широком и равноправном участии всех заинтересованных сторон и опираться на общепризнанные правовые нормы. Участники БРИКС твердо привержены демократизации международной жизни, ее выстраиванию на принципах Устава ООН, уважения культурно-цивилизационного многообразия мира, права его народов самим определять свою судьбу".

По словам министра, сегодня сопряжение усилий стран БРИКС приобретает особое значение, так как мировую политику "продолжает серьезно лихорадить". "В различных регионах планеты сохраняется значительный конфликтный потенциал. Целенаправленно расшатывается архитектура контроля над вооружениями, крайне опасным шагом стал односторонний выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Не преодолены структурные дисбалансы в мировом хозяйстве. Серьезную угрозу глобальному экономическому росту представляют такие методы недобросовестной конкуренции, как односторонние экономические санкции, протекционизм, торговые войны, а также откровенное злоупотребление статусом американского доллара как мировой резервной валюты. Международному сообществу еще предстоит найти действенные ответы на целый ряд опасных вызовов современности - от терроризма до изменения климата", - подчеркнул министр.

Лавров указал на то, что действующую систему международного права, основным источником которого остается Устав ООН, сегодня пытаются заменить так называемым порядком, основанным на правилах. "Причем эти "правила" изобретаются келейно, в узких компаниях. А затем, в зависимости от политической конъюнктуры, навязываются всем остальным", - добавил он.

Глава МИД РФ отметил, что многополярность - это "не рецепт для соперничества и хаоса в международных отношениях", а "единственный отвечающий реалиям современного мира порядок, который должен способствовать всестороннему раскрытию потенциала всех государств и расширению взаимовыгодного сотрудничества" на основе совпадающих интересов.

Министр подчеркнул важность того, что подходы стран БРИКС к ключевым глобальным и региональным проблемам совпадают или весьма близки. "Последовательно выступаем за мирное, политико-дипломатическое урегулирование кризисных ситуаций и конфликтов в самых разных регионах мира. Поддерживаем комплексный диалог на антитеррористическом треке, в сфере международной информационной безопасности, борьбы с оргпреступностью и коррупцией", - отметил он.

Председательство Бразилии в БРИКС

Усилия бразильского председательства в БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) по развитию многогранного пятистороннего сотрудничества заслуживают высокой оценки, заявил Лавров.

"Текущему председательству в БРИКС удалось добиться серьезного продвижения по всем магистральным направлениям сотрудничества - политическому, экономическому, гуманитарному, - отметил он. - Россия поддерживает бразильских друзей в их стремлении повысить практическую отдачу от многопрофильного взаимодействия во имя процветания наших государств и народов".

Российская сторона, продолжил глава МИД РФ, приветствует заявление президента Бразилии Жаира Болсонару в Осаке о важности наращивания диалога в формате БРИКС, что позволит "пятерке" наилучшим образом воспользоваться преимуществами от продолжающихся глобальных изменений.

"Высоко оцениваем усилия бразильского председательства по реализации пятисторонних инициатив в сфере экономики, науки, инноваций, здравоохранения. С удовлетворением отмечаем планомерное уплотнение ткани гуманитарных обменов: набирает обороты сотрудничество в области культуры, образования, спорта, молодежной политики, продвигаются контакты между людьми", - подчеркнул Лавров.

Тесная координация

Россия как страна, председательствующая в БРИКС в 2020 году, продолжит линию на углубление стратегического партнерства государств объединения и будет работать над укреплением внешнеполитической координации на ведущих многосторонних площадках и прежде всего в ООН, отметил глава МИД РФ.

"В 2020 году у руля БРИКС встанет Россия. Нацелены обеспечить преемственность, гармоничный переход от бразильского к российскому председательству. Продолжим линию на поступательное, комплексное углубление стратегического партнерства государств объединения. Разумеется, заинтересованы в расширении сотрудничества стран-участниц на финансово-экономическом треке, повышении эффективности промышленного взаимодействия, практической кооперации в сфере разработки и осуществления новых совместных проектов в энергетике, в области телекоммуникаций и высоких технологий, - подчеркнул министр. - Среди наших приоритетов и упрочение внешнеполитической координации на ведущих многосторонних площадках, в первую очередь в ООН, которой в будущем году исполнится 75 лет".

Глава МИД РФ выразил уверенность, что в бурном океане мировой политики "корабль" БРИКС продолжит следовать избранным курсом, будет и далее вносить весомый вклад в поддержание международной стабильности и обеспечение устойчивого роста глобальной экономики.

Он также указал, что предстоящая встреча в верхах в Бразилиа призвана стать очередной значимой вехой на пути наращивания пятистороннего взаимодействия.

Валютные резервы

По словам Лаврова, совокупный капитал пула условных валютных резервов БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) составляет $100 млрд, что станет хорошим гарантом на случай финансового кризиса.

"Продолжается работа над укреплением пула условных валютных резервов БРИКС, - сообщил глава МИД РФ. - Его совокупный капитал в $100 млрд призван стать гарантом финансовой устойчивости "пятерки" в случае возникновения кризисных ситуаций".

Лавров также обратил внимание на плодотворную работу Нового банка развития (НБР). "Только в этом году Советом директоров НБР утверждено 12 новых инвестиционных проектов в государствах объединения, - информировал он. - А всего с начала операционной деятельности в 2015 году одобрено 42 инвестпроекта на общую сумму более $11 млрд".

Объединение БРИКС по показателям мирового ВВП превзошло Группу семи (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция, Япония). считает также Лавров.

По его словам, "пятерка" является одной из ключевых опор для формирования более справедливого полицентричного мироустройства и играет важную стабилизирующую роль в мировых делах. "Для этого она обладает необходимым потенциалом, - отметил министр. - На долю объединения приходится практически треть мирового ВВП по паритету покупательной способности. В прошлом году по этому показателю оно превзошло Группу семи".

Кроме того, БРИКС становится центром притяжения для многих государств с формирующейся экономикой. "Их привлекает то, что объединение защищает ценности многосторонности, выступает за обеспечение прозрачного, недискриминационного, открытого, свободного и инклюзивного характера международной торговли, отвергает односторонние экономические рестрикции и меры протекционизма в выстраивании внешнеэкономических связей, - пояснил Лавров. - В заявлении лидеров по итогам встречи на полях саммита Группы двадцати в июне в Осаке четко зафиксировано стремление пяти стран отстаивать основы равноправной многосторонней торговой системы и роль Всемирной торговой организации как ее фундамента, продвигать реформу Международного валютного фонда".