Путин ратифицировал соглашение о взаимодействии членов СНГ в случае ядерных аварий

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения о взаимодействии государств стран - участников СНГ по обеспечению готовности на случай ядерной аварии или возникновения радиационной аварийной ситуации и взаимопомощи при ликвидации их последствий. Документ опубликован во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.

Документ регулирует вопросы, касающиеся порядка оказания помощи, организации работы групп по оказанию помощи, въезда группы на территорию государства запрашивающей стороны, транспортировки группы воздушным транспортом и ее технического оснащения, порядка ввоза на территорию государства запрашивающей стороны лекарственных препаратов, в том числе содержащих наркотические средства и психотропные вещества, порядка финансирования деятельности, информационного взаимодействия уполномоченных (компетентных) органов сторон друг с другом и с комиссией государств - участников СНГ по использованию атомной энергии в мирных целях.

Соглашение было подписано в Астане (ныне Нур-Султан) 2 ноября 2018 года. Оно предполагает создание объединенной группы реагирования в случае аварии на ядерных объектах стран СНГ, которая должна прибыть на место происшествия в течение суток. Документ направлен на упрощение процедуры трансграничного перемещения специалистов, специальной техники и оборудования при возникновении кризисных ситуаций. Соглашением также предусмотрена разработка его участниками специальных унифицированных форм оповещения и согласование содержания передаваемой информации.

Группы специалистов для оказания помощи в случае аварий будут финансироваться за счет бюджетных средств той страны, которая эту помощь оказывает. В случае с РФ расходы на обеспечение деятельности аварийно-спасательных формирований, действующих на базе Росатома, финансируются за счет средств специального резервного фонда этой госкорпорации.