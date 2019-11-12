Путин одобрил отзыв заявления о признании комиссии в рамках Женевских конвенций

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон об отзыве заявления, сделанного при ратификации дополнительного протокола (протокол I) к Женевским конвенциям 1949 года, касающегося защиты жертв международных вооруженных конфликтов. Документ опубликован во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.

"Отозвать заявление, которое было сделано СССР при ратификации дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, касающегося защиты жертв международных вооруженных конфликтов (протокол I), принятого в городе Женеве 8 июня 1977 года, в соответствии с пунктом 2 статьи 90 названного протокола I", - говорится в тексте закона.

Соответствующую инициативу президент РФ внес в Госдуму 17 октября.

Как отмечалось в сопроводительных документах к закону, на основании статьи 90 протокола I учреждена международная комиссия по установлению фактов, в компетенцию которой "входят расследование предполагаемых серьезных нарушений гуманитарного права в рамках вооруженного конфликта международного характера, содействие путем оказания добрых услуг восстановлению уважительного отношения к Женевским конвенциям".

В качестве причины отзыва заявления в документах указывалось на то, что комиссия "с 1991 года фактически не выполняет своих функций", российского представителя в ее составе нет, но при этом есть риск злоупотребления комиссией своими полномочиями в политических целях. При этом РФ уплачивает в бюджет комиссии ежегодный взнос.

Закон после подписания президентом вступает в силу со дня его официального опубликования.