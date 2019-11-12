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Страны ОКДБ проведут совместные учения по радиационной и химзащите в 2020 году

Подобные масштабные учения совместно с МЧС, Росатомом, МВД, ФСБ, Росгвардией, Роспотребнадзором, Федеральным медикобиологическим агентством и администрацией регионов проходят в России ежегодно

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Подразделения химической, биологической и радиационной защиты армий стран ОДКБ примут участие в учениях РФ на объектах химической или атомной промышленности в следующем году. Об этом сообщил начальник войск химической, биологической и радиационной защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

"В следующем году мы планируем, что в наших учениях на объектах либо химической, либо атомной промышленности примут участие организации и подразделения стран ОДКБ, которым мы направили приглашения", - сказал Кириллов в интервью газете "Красная звезда".

Он отметил, что подобные масштабные учения совместно с МЧС, Росатомом, МВД, ФСБ, Росгвардией, Роспотребнадзором, Федеральным медикобиологическим агентством и администрацией регионов проходят в России ежегодно. По словам начальника войск, в этом году в июне на базе Смоленской атомной электростанции в городе Десногорске была смоделирована террористическая атака с применением дронов, которые сегодня активно используются незаконными вооруженными формированиями.

"В ходе обеспечения безопасности и ликвидации условной радиационной аварии на Смоленской АЭС были отработаны вопросы подготовки совместных действий, а также управления силами и средствами различной ведомственной принадлежности", - сказал Кириллов.

Он подчеркнул, что подразделения Минобороны России выполнили задачи по прикрытию станции от средств воздушного нападения, в том числе БПЛА, а также по поиску и уничтожению диверсионно-разведывательных групп условных террористов. Совместно с МЧС и ФМБА были выполнены задачи по радиационной защите войск и населения от последствий радиационной аварии", - добавил Кириллов.

13 ноября войска празднуют 101 год со дня основания.

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