Главы разведок Китая, Индии и России обсудили в Пекине вопросы сотрудничества

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Руководители разведок Китая, Индии и России обсудили на встрече в Пекине вопросы сотрудничества. Об этом ТАСС сообщил руководитель пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Иванов.

"Сегодня завершается визит в КНР директора СВР России Сергея Нарышкина. В Пекине прошла очередная ежегодная встреча руководителей разведок Китая, Индии и России. На переговорах обсуждены вопросы международной и региональной безопасности, пути усиления совместной борьбы с международным терроризмом и различные аспекты многостороннего и двустороннего сотрудничества", - сообщил Сергей Иванов.

В рамках визита также состоялись встречи директора СВР с представителями высшего политического и военного руководства КНР.