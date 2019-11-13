Что известно о деле экстрадированного в США Алексея Буркова

11 ноября Израиль экстрадировал в США россиянина Алексея Буркова. В соединенных Штатах он обвиняется в мошенничестве, сговоре, краже личных данных и отмывании денег. 12 ноября в федеральном суде в Александрии (штат Вирджиния) начались слушания об аресте гражданина РФ.
Что известно о задержании Буркова
Бурков был задержан 13 декабря 2015 года по запросу США во время прохождения паспортного контроля при выезде из Израиля. Его дело рассматривалось Окружным судом Иерусалима в закрытом режиме.
Американские власти настаивали на экстрадиции россиянина в связи с якобы имеющимися у них доказательствами его причастности к киберпреступлениям. Российская сторона ранее также направила в Израиль запрос на экстрадицию Буркова.
В чем обвиняется Бурков в США
Власти США обвиняют россиянина в электронном мошенничестве, мошенничестве с устройствами доступа к данным, сговоре с целью совершения мошеннических действий, взломе компьютерных систем, хищении персональных данных и отмывании денег.
Ему грозит до 80 лет тюрьмы.
Американские власти подозревают, что Бурков управлял сайтом Cardplanet, на котором продавались номера краденых банковских карт, многие из которых принадлежали гражданам США. Данная деятельность, по утверждению Минюста, привела к "мошенническим покупкам на американские кредитки на сумму более $20 млн".
Также Буркова обвиняют в управлении еще одним сайтом, который "служил клубом только для приглашенных, где киберпреступники могли рекламировать украденное ими имущество, такое как личные данные, а также вредоносное программное обеспечение и преступные услуги - отмывание денег и хакерство".
Как решался вопрос об экстрадиции
30 октября 2019 года министр юстиции Израиля Амир Охана подписал ордер на выдачу Буркова США. 3 ноября защита россиянина подала апелляцию, а Бурков назвал решение об экстрадиции агрессивным и заявил, что рассчитывает вернуться в Россию.
10 ноября Высший суд справедливости Израиля отклонил прошение Буркова не экстрадировать его в США.
Как отреагировали российские власти
Посол России в Израиле Анатолий Викторов назвал решение об экстрадиции Буркова в США неприемлемым и не имеющим юридических и политических оснований.
В МИД России выразили сожаление в связи с решением израильских властей.
Посольство России в США направило в Госдепартамент ноту протеста с требованием строго соблюдать действующие двусторонние обязательства. В диппредставительстве подчеркнули, что дипломаты в ближайшее время навестят "соотечественника в следственном изоляторе в штате Вирджиния".