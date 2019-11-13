Что известно о деле экстрадированного в США Алексея Буркова

Бурков был задержан 13 декабря 2015 года по запросу США во время прохождения паспортного контроля при выезде из Израиля. Его дело рассматривалось Окружным судом Иерусалима в закрытом режиме.

Американские власти настаивали на экстрадиции россиянина в связи с якобы имеющимися у них доказательствами его причастности к киберпреступлениям. Российская сторона ранее также направила в Израиль запрос на экстрадицию Буркова.