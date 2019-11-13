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Почти 1000 участков в 26 регионах проверят на предмет двойного голосования

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Избирательные комиссии в 26 регионах РФ к концу декабря проверят списки избирателей на предмет выявления фактов двойного голосования на выборах, которые прошли 8 сентября. Об этом говорится в постановлении Центризбиркома РФ, которое было принято в ходе заседания комиссии в среду.

Система проверки однократности голосования была определена нормативными документами ЦИК в 2017 году одновременно с внедрением в избирательный процесс механизма "Мобильный избиратель". В соответствии с этим механизмом гражданин, написав соответствующее заявление, может прикрепиться к любому избирательному участку внутри своего избирательного округа, а на федеральных выборах - в любой точке России. Однако, даже написав такое заявление, избиратель имеет право вернуться на свой участок и проголосовать по месту регистрации, в связи с чем появляется возможность двойного голосования на выборах.

"В результате сверки полученных данных с базой обработки заявлений ГАС "Выборы" установлены номера 977 избирательных участков в 26 субъектах РФ (включая Москву), по которым надо проверить списки избирателей на предмет однократности получения избирательного бюллетеня 640 вернувшимися [на участок по месту регистрации] избирателями", - сказал член ЦИК Антон Лопатин.

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