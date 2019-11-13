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Косачев назвал актом информационной войны сообщения о связи РФ с гибелью Ле Мезюрье

Ранее в СМИ Великобритании появились публикации, указывающие на связь между гибелью основателя неправительственной организации "Белые каски" и критикой со стороны России

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Сообщения СМИ Великобритании, которые увязывают гибель основателя неправительственной организации "Белые каски" Джеймса Ле Мезюрье с критикой со стороны РФ, представляют собой безобразный акт информационной войны. Об этом заявил в среду глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на III Глобальном форуме молодых дипломатов.

"Вызывающий был пример, когда несколько дней назад британец, основатель "Белых касок" был обнаружен погибшим в Стамбуле. Тут же британская пресса связала его смерть с тем, что он подвергался критике со стороны России, в частности по линии министерства иностранных дел, - сказал Косачев. - Более безобразного инструментария для того, чтобы вести информационные войны, я себе даже представить не могу. Такого рода примеров огромное количество, идут совершенно целенаправленные удары по репутации конкурентов, от которых, дескать, можно ожидать чего угодно".

После поступления сообщений о смерти британца СМИ Соединенного Королевства опубликовали целый ряд статей, в которых упоминаются слова официального представителя МИД РФ Марии Захаровой с критикой в отношении "Белых касок". В публикациях также говорится о том, что Ле Мезюрье, по словам его вдовы, испытывал сильный стресс из-за "многолетней кампании по очернению" его имени, был вынужден принимать из-за этого лекарства и переехать поближе к одной из стамбульских больниц.

Теги
Косачев, Константин ИосифовичРоссия
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