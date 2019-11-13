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Губернатор Приморского края избран секретарем регионального отделения "Единой России"

За Олега Кожемяко проголосовал 191 человек, его соперник Александр Щербаков получил три голоса

ВЛАДИВОСТОК, 13 ноября. /ТАСС/. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко на 37-й, заключительной в 2019 году конференции регионального отделения "Единой России" избран его секретарем, передает корреспондент ТАСС.

В конце октября президиум генсовета "Единой России" согласовал назначение руководителей 13 субъектов РФ секретарями региональных отделений партии, среди них и Кожемяко. В середине октября сенатор Людмила Талабаева заявила о намерении сложить полномочия секретаря приморского регионального отделения "Единой России", пост которого она занимала с октября 2018 года. Она объяснила свое решение состоянием здоровья и занятостью по основному месту работы - в Совете Федерации.

"Считать избранным секретарем регионального отделения Кожемяко Олега Николаевича", - объявил результаты голосования первый заместитель секретаря регионального отделения Владимир Архипов.

За Кожемяко проголосовал 191 человек, за его соперника Александра Щербакова - три. В ходе конференции также были прекращены полномочия прежнего секретаря отделения Талабаевой.

Своей главной задачей на посту секретаря Кожемяко назвал консолидацию законодательной и исполнительной власти, общественных организаций и бизнеса для повышения качества жизни в регионе. В частности, он указал на необходимость решить накопившиеся проблемы в области здравоохранения, образования, привлечь молодых специалистов в Приморский край. "Люди должны почувствовать конкретные изменения у себя на предприятии, в школе, в детском саду, при посещении поликлиники, и только такими реальными делами партия может добиться результатов", - сказал он.

В конце октября после согласования его кандидатуры президиумом генсовета партии Кожемяко заявил, что намерен активизировать работу общественных приемных и работу с населением. Кроме того, по его словам, для решения проблемных вопросов потребуется обновление партийных рядов, привлечение авторитетных лидеров с территорий и инициативной молодежи. Среди проблем, сложившихся в регионе, он упомянул ситуацию с обманутыми дольщиками и обеспечение жильем детей-сирот, ситуацию с угольной пылью и работу общественного транспорта.

Теги
Кожемяко, Олег НиколаевичРоссияПриморский крайДальний Восток
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