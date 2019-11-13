ЦИК просит СК и прокуратуру проверить работу главы избиркома Хабаровского края

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Зампредседателя Центризбиркома России Николай Булаев сообщил, что комиссия попросила управление Следственного комитета РФ и прокуратуру Хабаровского края проверить действия главы регионального избиркома Геннадия Накушнова из-за поздней публикации данных о судимости Дмитрия Приятнова, который стал сенатором, но впоследствии сложил полномочия.

"Мы с вами обсуждали недавно Хабаровск. Вот там, как я предполагаю, поиграли в поддавки. Вчера мы направили соответствующее представление от ЦИК в СУ СК по Хабаровскому краю и в прокуратуру Хабаровского края о том, чтобы дали оценку тому бездействию, которое, очевидно, в данном случае имеется", - сказал Булаев в ходе заседания ЦИК в среду.

Законодательная дума Хабаровского края 23 октября избрала Приятнова сенатором от заксобрания региона, в этот же день он сложил с себя полномочия депутата. Он был избран депутатом краевой думы в сентябре 2019 года, представляя ЛДПР.

Впоследствии стало известно, что новый сенатор имеет судимость, после этого он по собственной воле сложил полномочия. Представители хабаровского отделения ЛДПР сказали ТАСС, что они, как и избирательная комиссия региона, официально получили в ходе выборной кампании справку из МВД об отсутствии судимости у кандидата. На сайте краевой избирательной комиссии информация о погашенной судимости Приятнова появилась 16 октября.

Булаев 31 октября заявил, что комиссия проведет анализ работы главы избирательной комиссии Хабаровского края в связи с регистрацией имевшего судимость Приятнова. По словам зампреда ЦИК, избирательная комиссия Хабаровского края не выполнила свои полномочия, предписанные законом, в связи с чем он усматривает "умышленные действия со стороны председателя краевой избирательной комиссии". Булаев добавил, что ЦИК "дополнительно проведет анализ, поднимет первоисточники, документы и сможет сформулировать свое решение".

В свою очередь губернатор Хабаровского края Сергей Фургал заявил, что краевая избирательная комиссия могла сознательно утаить имеющуюся в ее распоряжении информацию о судимости Приятнова.