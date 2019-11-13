Посольство России обеспокоено политическим кризисом в Молдавии

КИШИНЕВ, 13 ноября. /ТАСС/. Посольство РФ выразило обеспокоенность политическим кризисом в Молдавии, где произошел раскол в правящей коалиции и отправлено в отставку правительство, сформированное проевропейскими партиями. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении российского посольства в Facebook.

"Посольство Российской Федерации в Республике Молдова внимательно отслеживает динамику молдавского политического процесса. Выступаем за сохранение внутриполитической стабильности в интересах граждан и верховенства права в стране", - говорится в сообщении.

12 ноября парламент выразил вотум недоверия правительству Майи Санду, который был инициирован фракцией Партии социалистов Республики Молдова и поддержан депутатами оппозиционной Демократической партии Молдовы.

Конфликт в коалиции разразился вокруг выборов нового генерального прокурора, которому, как заявляют власти, предстоит ключевая роль в реформировании юстиции и демонтаже системы, выстроенной олигархом Владимиром Плахотнюком. На прошлой неделе правительство под свою ответственность внесло поправки в закон о прокуратуре, фактически закрепляющие за премьером право определять кандидата на эту должность. Социалисты высказались против, объяснив, что инициатива правительства не обсуждалась в коалиции и противоречит конституции.