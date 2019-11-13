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Глава Архангельской области намерен участвовать в выборах губернатора в 2020 году

Игорь Орлов занимает свой пост с 2012 года

АРХАНГЕЛЬСК, 13 ноября. /ТАСС/. Губернатор Архангельской области Игорь Орлов готов выдвинуть свою кандидатуру на выборах главы региона в 2020 году. Об этом он заявил журналистам в кулуарах сессии областного собрания депутатов.

"Я, в соответствии с законодательством Российской Федерации, имею право выдвигаться на второй срок, я себе в этом праве отказывать не собираюсь, и оснований для этого у меня сейчас нет. Я готов представить свою кандидатуру, и в тот момент, когда предвыборная кампания будет открыта, буду работать над тем, чтобы в этой выборной кампании занять первое место", - сказал Орлов.

55-летний Орлов возглавляет Архангельскую область с 2012 года. 3 февраля 2012 года депутаты областного парламента утвердили его в должности губернатора на пять лет. В мае 2015 года Орлов досрочно подал в отставку и при этом попросил у президента РФ Владимира Путина разрешения баллотироваться вновь, президент назначил его врио губернатора. 13 сентября 2015 года состоялись выборы губернатора Архангельской области, на которых Орлов с результатом 53,25% голосов одержал победу в первом туре.

Теги
Орлов, Игорь АнатольевичРоссияАрхангельская область
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