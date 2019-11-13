Захарова: в мире разворачивается качественно новая борьба за внимание стран Африки

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Внимание мирового сообщества к Африке в настоящее время огромно, за континент развертывается качественно новая конкуренция. Об этом заявила в среду официальный представитель МИД России Мария Захарова, выступая на международной конференции "Радио в глобальной медиаконкуренции".

"Изменилось значение Африки в жизни нашей планеты. Внимание к региону огромно. По целому ряду показателей идет или началась настоящая борьба мирового масштаба за континент", - сказала она.

По ее словам, если раньше борьба разворачивалась за ресурсы континента, сегодня идет качественно иная конкуренция за внимание африканских стран. "Речь идет о включении в орбиту собственных интересов целого ряда регионов, стран, организаций, объединений", - отметила дипломат.

В этих условиях тот факт, что для 80% населения Африки радио остается основным способом получения информации, "совершенно меняет расклад мировой информационной повестки", подчеркнула Захарова. "На эти цифры нужно обращать внимание и взять их в проработку", - сказала она.

Захарова добавила, что особую роль Африканского континента продемонстрировал саммит в Сочи.

Саммит Россия - Африка прошел 23-24 октября под сопредседательством президентов РФ и Египта Владимира Путина и Абдель Фаттаха ас-Сиси. В нем приняли участие представители всех 54 стран континента, 43 из них были представлены на высшем уровне. Также в мероприятии участвовали восемь крупных африканских интеграционных объединений и организаций.