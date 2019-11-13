В СФ посчитают конфликт с Рашкиным исчерпанным после его извинений за слова о вице-спикере

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Совет Федерации будет считать конфликт с депутатом Госдумы от КПРФ Валерием Рашкиным исчерпанным, если он публично принесет извинения за свои высказывания о вице-спикере верхней палаты парламента Юрии Воробьеве, сообщил ТАСС в среду глава комитета палаты по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко, который ранее направил в комиссию Госдумы по этике обращение с просьбой дать оценку словам депутата.

В среду комиссия Госдумы по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, представляемых депутатами, мандатным вопросам и вопросам депутатской этики предложила депутату Рашкину публично принести извинения за свои высказывания о вице-спикере Совета Федерации Юрии Воробьеве и губернаторе Московской области Андрее Воробьеве.

"Если будут публичные извинения перед Юрием Леонидовичем [Воробьевым], то мы примем эти извинения и посчитаем, что наш конфликт исчерпан", - сказал Тимченко.

В ходе одного из пленарных заседаний Думы Рашкин без каких-либо доказательств утверждал, что власти Московской области стоят за "преследованиями" в отношении директора подмосковного совхоза имени В. И. Ленина Павла Грудинина, а вице-спикер Совфеда Юрий Воробьев якобы препятствовал проведению проверки в отношении обвиняемого в убийствах экс-сенатора Рауфа Арашукова. После этого спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко дала поручение направить обращение в комиссию Госдумы по этике.

Арашуков 30 января был лишен неприкосновенности и задержан в зале заседаний Совета Федерации. Это стало первым подобным случаем в истории верхней палаты российского парламента. Ему предъявлены обвинения в участии в преступном сообществе (ч. 3 ст. 210 УК РФ), давлении на свидетеля (ч. 4 ст. 309 УК РФ) и убийстве (ч. 2 ст. 105 УК РФ).