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Кризис на Украине
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МИД РФ: ввод Нацгвардии Украины в зону разведения сил перечеркнет успех в этом вопросе

Заместитель министра иностранных дел Александр Грушко отметил, что в ведомстве считают разведение неотъемлемым элементом прекращения насилия и установления устойчивого режима прекращения огня

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Ввод формирований полиции и Национальной гвардии Украины на участки разведения войск после ухода оттуда Вооруженных сил Украины (ВСУ) может перечеркнуть все достижения в этом направлении. Об этом заявил в среду журналистам заместитель министра иностранных дел Александр Грушко, отвечая на вопрос ТАСС.

"Последние заявления, что вместо ВСУ могут быть введены какие-то формирования Национальной гвардии, гражданской полиции - это шаги, которые могут перечеркнуть весь смысл этого разведения, которое мы считаем неотъемлемым элементом прекращения насилия и установления устойчивого режима прекращения огня", - сказал он.

Теги
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