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В МИД РФ отметили, что для проведения "нормандской четверки" постепенно появляются поводы

При этом заместитель министра иностранных дел Александр Грушко указал и на возможность возникновения некоторых трудностей

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Условия для созыва саммита "нормандской четверки" постепенно появляются, но остаются еще и вопросы. Такую точку зрения высказал в среду журналистам заместитель министра иностранных дел Александр Грушко, отвечая на вопрос ТАСС.

"Я думаю, что движение идет в направлении, которое позволяет задуматься о созыве саммита нормандского формата, - сказал он. - Но поступает и информация, которая свидетельствует о том, что могут возникнуть серьезные трудности на политическом треке и в сфере безопасности".

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Россия
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