В МИД России намерены продолжать попытки нормализации отношений с ЕС и НАТО

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Россия считает важным во имя безопасности в Евразии попытаться улучшить отношения с НАТО и Евросоюзом. Об этом заявил в среду заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко на III Глобальном форуме молодых дипломатов.

"Мы убеждены, что в наших общих интересах не допустить дальнейшее сползание мира к хаосу, конфронтации, сформировать в Евразии и Евроатлантике обновленную, отвечающую духу XXI века атмосферу мира и неделимой безопасности", - подчеркнул он.

По словам Грушко, РФ продолжит линию, направленную на то, чтобы "нормализовывать и оздоравливать наши отношения с ключевыми группировками, прежде всего НАТО и ЕС". "Мы настроены на честный, серьезный, равноправный диалог с западными партнерами, отношения с которыми на сегодняшний день переживают не лучшие времена", - добавил он.

Высокопоставленный дипломат подчеркнул, что российская позиция основывается на мнении, что разумной альтернативы коллективной работе на основе международного права с определяющей ролью ООН не существует. "События последнего времени наглядно демонстрируют, что попытки навязать односторонние подходы, решать свои проблемы за счет других контрпродуктивны", - указал Грушко.

Он указал, что задачей дипломатов и дипломатии в целом является создание условий в международных отношениях, когда политика диктата и навязывания станет невозможной.