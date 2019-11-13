Песков считает, что слушания по импичменту Трампу - не дело Кремля

БРАЗИЛИА, 13 ноября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает не делом Москвы реагировать на слушания по импичменту президенту США Дональду Трампу.

"Это абсолютно не наше дело, мы не хотели бы вообще это комментировать", - сказал представитель Кремля журналистам в среду.

Он обратил внимание на то, что в деле по импичменту "очень много всего надуманного". Для примера Песков привел "различные скандальные истории, где упоминалась Россия, где было очень мало, ничтожно мало того, что имело бы отношение к правде и к реальности". "Поэтому не беремся судить о том, что сейчас происходит вокруг импичмента", - отметил представитель Кремля.