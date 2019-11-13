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Песков заявил, что у него нет данных о сроках возможного помилования Берга

Ранее пресс-секретарь президента России подтвердил, что письмо норвежца с просьбой о помиловании поступило в администрацию главы государства

БРАЗИЛИА, 13 ноября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у него нет данных о сроках возможного помилования норвежца Фруде Берга, осужденного в России за шпионаж.

"Мне нечего сказать к тому, что мы говорили [ранее]. У меня нет никаких новых вводных", - ответил представитель Кремля в среду на вопрос журналистов, действительно ли Берг может быть помилован в ближайшее время.

Ранее Песков подтверждал, что письмо норвежца с просьбой о помиловании поступило в администрацию главы государства.

Московский городской суд 16 апреля признал Берга виновным в шпионаже против РФ и приговорил его к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Берг был задержан в Москве 5 декабря 2017 года в ходе спецоперации ФСБ. Как было установлено в ходе судебного следствия, норвежец собирал информацию об атомных подводных лодках ВМФ России для разведывательной службы Норвегии.

Теги
НорвегияРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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