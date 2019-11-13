МИД России указал на неприемлемость нагнетания в СМИ истерии вокруг "Северного потока - 2"

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Публикация эстонской газеты Postimees о призывах пересмотреть планы по строительству газопровода "Северный поток - 2" искусственно нагнетает информационную истерию вокруг проекта. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении МИД РФ в Facebook.

В дипведомстве подчеркнули, что "Северный поток - 2" экономически выгоден как России, так и европейским потребителям. "Его основная цель - упрочение сотрудничества между Россией и странами Европы в энергетической сфере", - указали в МИД.

"Искусственное нагнетание информационной истерии вокруг этого проекта, его бессмысленная политизация - абсолютно неприемлемы. Убеждены, что, несмотря на попытки дискредитации, "Северный поток - 2" будет успешно построен и введен в эксплуатацию", - подчеркнули на Смоленской площади.

"Обращает на себя внимание то, что среди авторов доклада нет ни одного признанного профессионала. Призывая европейские страны отказаться от строительства второй ветки газопровода "Северный поток", "исследователи" дублируют известные пропагандистские штампы об "угрозе для энергетической независимости Европы", "геополитическом инструменте России", "источнике загрязнения Балтийского моря", - заявили в российском министерстве.

В докладе голословно утверждается, что к строительству газопровода насильно привлекаются тысячи российских заключенных "под страхом пыток и сексуального насилия", продолжили во внешнеполитическом ведомстве. "В рассуждениях о необходимости "более широко говорить о поставках сжиженного газа в Европу" с целью уменьшения "влияния "Газпрома" и Кремля" угадывается известная аргументация Вашингтона, стремящегося любой ценой не допустить появления на европейском рынке реального конкурента американскому СПГ", - отметили в МИД.

25 октября в Postimees вышла статья "Высокая цена, которую придется заплатить Европе и России за проект "Северный поток - 2". Публикация посвящена состоявшейся в конце октября в Страсбурге презентации доклада "Исследование влияния проекта Газпрома на Европу" с четко озвученным призывом к политическим и экономическим европейским элитам "переосмыслить сделку".