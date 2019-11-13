Совбез РФ считает, что в округах нужно улучшить мониторинг состояния нацбезопасности

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Совет безопасности РФ считает, что нужно совершенствовать нынешние методики оценки состояния национальной безопасности.

Как сообщили в среду в пресс-службе аппарата Совбеза, секретарь СБ РФ Николай Патрушев провел заседание межведомственной комиссии Совета Безопасности России по проблемам стратегического планирования, на котором рассматривались "меры по совершенствованию системы государственного мониторинга состояния национальной безопасности". "Отмечено, что в стране создана информационно-аналитическая система, призванная обеспечить сбор данных для оценки состояния национальной безопасности, заблаговременно выявлять негативные тенденции и кризисные ситуации. Такой мониторинг необходим для оперативной выработки решений по реагированию на изменения внешней и внутренней обстановки", - говорится в сообщении.

"В то же время в совершенствовании нуждаются методики оценки состояния национальной безопасности, а также организация мониторинга на уровне федеральных округов", - уверены в Совбезе. При этом подчеркивается "важность обеспечения взаимосвязи между мониторингом состояния национальной безопасности и мониторингом социально-экономического развития страны".

"Отдельное внимание уделено вопросам моделирования развития ситуации, в том числе с использованием технологий искусственного интеллекта. Эксперты Совета безопасности считают, что разработка и внедрение инструментов индикативного планирования даст возможность оценивать степень достижения стратегических целей на всех этапах и уровнях стратегического планирования", - сказали в пресс-службе.

По мнению специалистов, средством, обеспечивающим доступ к статистическим и иным данным, "должна стать единая цифровая информационно-аналитическая платформа поддержки государственного управления и стратегического планирования в стране". Она позволит объединить на основе ситуационных центров информационные ресурсы федеральных органов исполнительной власти, в том числе те, развитие которых предусматривается в национальной программе "Цифровая экономика Российской Федерации".