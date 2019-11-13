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Посольство России направило в британский МИД ноту из-за заявлений генерала Картера

Ранее начальник Штаба обороны Соединенного Королевства заявил, что действия Москвы могут спровоцировать новую мировую войну

ЛОНДОН, 13 ноября. /ТАСС/. Посольство России в Лондоне направило ноту в МИД Великобритании в связи с высказываниями начальника Штаба обороны Соединенного Королевства Николоса Картера о том, что действия РФ могут спровоцировать новую мировую войну. Об этом говорится в комментарии, распространенном в среду пресс-службой диппредставительства.

"12 ноября посольство направило ноту в МИД Великобритании в связи с высказываниями начальника Штаба обороны Великобритании генерала Николаса Картера [сделанными] 10 ноября в ходе телепередачи "Шоу Эндрю Марра" на канале Би-би-си-1 и в статье в газете "Санди телеграф" с провокационным заголовком "Безрассудная Россия может случайно начать новую войну", - указано в комментарии.

"В ноте обратили внимание британской стороны, что генерал Картер сознательно пытался создать у зрителей и читателей впечатление, будто проводимая Россией политика может привести к вооруженной конфронтации с Великобританией. Вполне законные действия Российской Федерации, такие как содействие правительству Сирии в борьбе с терроризмом или осуществление гуманитарных проектов в Африке, генерал преподносит в качестве угроз безопасности Соединенного Королевства, сопоставимых с риском военного нападения", - говорится в документе.

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ВеликобританияРоссия
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