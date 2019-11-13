Сенатор предложил обязать Москву и Петербург избирать заксобрания по смешанной системе

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Член Совета Федерации, бывший уполномоченный по правам человека в РФ Владимир Лукин предлагает отменить норму законодательства, позволяющую Москве и Санкт-Петербургу избирать парламенты не по смешанной системе. Соответствующие поправки в законодательство сенатор внес в среду в Госдуму, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.

В пояснительной записке к законопроекту, размещенному в думской базе, сенатор напоминает, что в настоящее время законодательство РФ определяет, что "не менее 25% депутатских мандатов в законодательном (представительном) органе госвласти субъекта РФ либо в одной из его палат распределяются между списками кандидатов, выдвинутыми избирательными объединениями, пропорционально числу голосов избирателей, полученных каждым из списков кандидатов", однако это правило не распространяется на парламенты двух городов федерального значения - Москвы и Санкт-Петербурга. В настоящее время Мосгордума избирается исключительно по одномандатным округам, а заксобрание Петербурга - по партийным спискам.

По мнению Лукина, "норма, согласно которой города федерального значения Москва и Санкт-Петербург имеют право не исполнять предусмотренную обязанность по распределению не менее 25% депутатских мандатов между партийными списками, была введена в избирательное законодательство без достаточных обоснований", кроме того, она не распространяется на третий город федерального значения - Севастополь. В этом контексте он также напоминает, что, по Конституции, РФ "состоит из республик, краев, областей, городов федерального значения, автономной области, автономных округов, которые являются между собой равноправными субъектами РФ" .

В связи с этим парламентарий предлагает внести поправки в законы "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ" и "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ", исключающие указанные возможности для Москвы и Санкт-Петербурга.