Россия помимо обязательного взноса в 2020 году планирует выделить ООН $58 млн

ООН, 13 ноября. /ТАСС/. Россия в 2020 году выплатит добровольные взносы в Организацию Объединенных Наций (ООН) в размере $58 млн. Об этом заявил в среду заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Чумаков на конференции по объявлению взносов на деятельность в области устойчивого развития.

Помимо добровольных взносов, Россия, как и все страны - члены ООН, вносит вклад в регулярный бюджет организации. В 2019 году регулярные выплаты Москвы в бюджет составили $67,1 млн. Также ежегодно различные суммы выделяются на поддержание миротворческих операций.

"Россия привержена реализации приоритетов Повестки-2030 на всех направлениях", - сказал Чумаков. Он объявил о ряде добровольных взносов в программы и агентства ООН, которые в общей сумме составят $58 млн.

В частности, как указал дипломат, Всемирной продовольственной программе Москва выделит $40 млн, Организации по промышленному развитию - $2,6 млн. По $2 млн долларов российская сторона внесет в Управление Верховного комиссара по делам беженцев, Управление Верховного комиссара по правам человека и Управление ООН по наркотикам и преступности. Центральный фонд чрезвычайного реагирования получит от РФ взнос в размере $1,5 млн.

Более мелкие суммы будут распределены между другими фондами ООН.

ООН в данный момент переживает финансовый кризис из-за того, что ряд стран, включая крупнейшего донора США, до сих пор не сделали свои взносы за 2019 год. Доля каждой страны рассчитывается исходя из среднего показателя валового внутреннего продукта за десятилетний период с учетом дохода на душу населения и внешней задолженности.