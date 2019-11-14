Российская авиационная комендатура начала работать в городе Камышлы на севере Сирии

КАМЫШЛЫ /Сирия/, 14 ноября. /ТАСС/. Военнослужащие авиационной комендатуры начали работу в городе Камышлы на севере Сирии, чтобы обеспечить размещение и работу группы транспортно-боевых вертолетов армейской авиации ВКС РФ. Об этом сообщил журналистам начальник авиационной комендатуры Тимур Ходжаев.

Российские вертолеты вылетают по патрульным маршрутам каждый день уже на протяжении недели. Территория воздушного патрулирования постоянно расширяется, теперь в зоне контроля находится и провинция Хасеке, граничащая с Турцией и Ираком. Начало работы авиационной комендатуры означает, что группа российской армейской авиации будет базироваться здесь постоянно, а у подразделений российской военной полиции, с конца октября патрулирующих этот район Сирии, будет регулярная поддержка с воздуха.

По словам Ходжаева, цели и задачи авиационной комендатуры - "обеспечение бесперебойных полетов, сохранность вертолетов, охрана и оборона данной территории".

"Выделяется для охраны военная полиция, специальные средства, машины, топливо для обеспечения бесперебойных полетов <...> Около 10 единиц автомобильной техники", - сказал он.

Авиационная комендатура включает в себя наземную охрану и систему ПВО, диспетчерский пункт руководителя полетами, места для проведения медицинского осмотра и предполетной подготовки летного состава.

Ранее один транспортный борт Ми-8 и два многоцелевых Ми-35 провели облет населенных пунктов и основных автодорог на севере провинции Хасеке вдоль сирийско-турецкой границы.