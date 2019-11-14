Умер бывший депутат Госдумы Михаил Кошкин

ИЖЕВСК, 14 ноября. /ТАСС/. Михаил Кошкин, бывший депутат Государственной думы и экс-министр сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии, умер в возрасте 65 лет, сообщила пресс-служба Госсовета региона.

"13 ноября ушел из жизни Кошкин Михаил Петрович, бывший депутат Госдумы от Удмуртии, бывший министр сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики. Он избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания РФ второго созыва (1995-1999), был членом аграрной депутатской группы, председателем подкомитета по экономической политике комитета по аграрным вопросам", - говорится в сообщении.

Кошкин родился 10 октября 1954 года в деревне Виноградово Красногорского района Удмуртии. Окончил Ижевский сельскохозяйственный институт, работал техником-электриком совхоза "Селеговский", был секретарем парткома в учебном хозяйстве "Июльское" и председателем колхоза имени Фрунзе в Воткинском районе. В 1987-1990 гг. был первым секретарем Воткинского райкома КПСС. Перед избранием в Госдуму более двух лет занимал должность министра сельского хозяйства и продовольствия республики.

Прощание состоится 15 ноября в ижевском ДК "Строитель", похороны пройдут в селе Июльское Воткинского района.