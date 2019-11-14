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Матвиенко посетит с официальным визитом Кубу

Спикер Совфеда встретится с руководством страны, а также примет участие в мероприятиях по случаю 500-летия со дня основания Гаваны

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Делегация Совета Федерации во главе с председателем верхней палаты российского парламента Валентиной Матвиенко посетит Кубу с официальным визитом, в рамках которого запланированы встречи с руководством страны, а также участие в мероприятиях по случаю 500-летия со дня основания Гаваны. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе Совфеда.

"Делегация Совета Федерации во главе с председателем СФ Валентиной Матвиенко посетит 14-17 ноября Республику Куба с официальным визитом. В программе визита переговоры с руководством республики Куба. Предусмотрена встреча с председателем Национальной ассамблеи народной власти (однопалатного парламента) и Государственного совета республики Куба Эстебаном Ласо Эрнандесом", - говорится в сообщении пресс-службы.

В нем также отмечается, что российские парламентарии примут участие в мероприятиях, посвященных 500-летию со дня основания города Гаваны.

"Россия и Куба были и остаются настоящими союзниками и друзьями. Ценим привилегированный характер двустороннего взаимодействия, которое развивается поступательно и не подвержено политической конъюнктуре", - заявила накануне предстоящего визита Матвиенко, слова которой приводит пресс-служба Совфеда.

В состав делегации СФ вошли председатель комитета по конституционному законодательству и госстроительству, руководитель группы по сотрудничеству Совета Федерации с парламентами стран Латинской Америки Андрей Клишас, председатель комитета по международным делам Константин Косачев, глава комитета по обороне и безопасности Виктор Бондарев, первый зампред комитета по экономической политике, руководитель группы по сотрудничеству СФ с парламентом Кубы Сергей Калашников, а также член комитета по науке, образованию и культуре Наталия Косихина.

Предыдущий официальный визит делегации Совета Федерации во главе с председателем верхней палаты парламента состоялся в мае 2013 года. В ноябре 2018 года в Москве прошла встреча спикера СФ Валентины Матвиенко с председателем кубинского Государственного совета и Совета министров (с октября 2019 года президент республики) Мигелем Диас-Канелем.

Теги
Матвиенко, Валентина ИвановнаКосачев, Константин ИосифовичКубаРоссияБондарев, Виктор НиколаевичКалашников, Сергей ВячеславовичКлишас, Андрей АлександровичКосихина, Наталия Владимировна
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