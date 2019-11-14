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Губернатор Нижегородской области избран секретарем регионального отделения "Единой России"

Глеб Никитин получил большинство голосов участников конференции

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин избран секретарем регионального отделения партии "Единая Россия" на конференции в четверг. Никитин получил большинство голосов участников конференции.

В конце октября президиум генсовета "Единой России" согласовал назначение руководителей 13 субъектов РФ секретарями региональных отделений партии, среди них - губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

"За Никитина Глеба Сергеевича - 217 голосов, за [главу администрации городского округа Бор] Киселева Александра Викторовича - 4 голоса", - сказал по результатам подсчета голосов председатель счетной комиссии Роман Кошелев.

Глеб Никитин родился 24 августа 1977 года в Ленинграде. Работал в управлении распоряжения государственной собственностью Комитета по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга, Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом (с 2008 года - Росимущество). В 2012 году перешел в Минпромторг РФ, где занимал посты замминистра, а с 2013 года - первого замглавы министерства.

26 сентября 2017 г. указом президента РФ Владимира Путина Глеб Никитин был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Нижегородской области. Избран губернатором на выборах 9 сентября 2018 года.

Теги
РоссияНикитин, Глеб СергеевичНижегородская область
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