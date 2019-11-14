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Кризис в Сирии

В Минобороны заявили, что стабилизация обстановки в Сирии зависит от вывода войск США

Начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев подчеркнул, что именно незаконное присутствие США и их союзников препятствует восстановлению контроля правительства Сирии над всей территорией страны

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Стабилизация ситуации в Сирии возможна только после полного вывода американского контингента с территории страны, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"Считаем, что стабилизировать ситуацию в регионе возможно только после полного вывода американского контингента и передачи оккупированных территорий под контроль законного правительства Сирии", - заявил Мизинцев на совместном заседании в Москве межведомственных координационных штабов России и Сирии по возвращению беженцев на территорию страны.

Мизинцев подчеркнул, что именно незаконное присутствие США и их союзников на территории суверенного государства "препятствует восстановлению контроля правительства Сирии над всей территорией страны и является главным дестабилизирующим фактором на пути возрождения Сирийской Арабской Республики".

Возвращение беженцев

Мизинцев также заявил, что США активно противодействуют усилиям России и Сирии по возвращению сирийских беженцев домой.

"Соединенные Штаты значительно активизировали противодействие реализации российско-сирийской инициативы по возвращению сирийских граждан из приграничных государств, в том числе из Иордании и Ливана", - сказал он.

По словам Мизинцева, представители американского посольства в Аммане, используя подконтрольные неправительственные организации, последовательно продвигают тезис о сохранении "крайне сложной" внутриполитической и социально-экономической ситуации в Сирии и отсутствии условий для репатриации.

"Американский университет в Бейруте провел конференцию по проблемам сирийских беженцев. В ходе мероприятия представители международных гуманитарных и правозащитных организаций из США и Великобритании заявили о необходимости улучшить условия проживания сирийцев на территории Ливана, тем самым продолжая стимулировать их ассимиляцию за рубежом, при том что на территории Сирии уже все готово для приема граждан", - пояснил генерал.

Он добавил, что США и их союзники "не прекращают попыток деструктивного вмешательства во внутренние дела Сирии". "На территорию Заевфратья возвращена часть американских войск якобы для охраны нефтевышек. На самом же деле происходит присвоение углеводородного сырья с целью наживы и подпитки антиправительственных сил в регионе. Неприкрытое хищение национального достояния сирийского народа препятствует скорейшему возрождению экономики республики", - подчеркнул Мизинцев.

Генерал отметил, что Вашингтон пытается доказать легитимность своего присутствия в Сирии, чтобы сохранить возможность "безнаказанного разграбления сирийских недр".

Вывод беженцев из лагеря Эр-Рукбан

В свою очередь руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев Юрий Боренков считает, что американская сторона затягивает эвакуацию беженцев из лагеря Эр-Рукбан под различными предлогами.

"Очередным предлогом, озвученным представителем Государственного департамента США А. Хоуксом, стало якобы отсутствие информации в ООН о состоянии центров временного размещения и необходимость инспектирования этих объектов на предмет безопасности нахождения там людей", - заявил Боренков.

Боренков добавил, что по оперативной информации, в адрес ООН от международной коалиции во главе с США получено уведомление об обеспечении гарантий безопасности представителей международных гуманитарных организаций при выводе беженцев из Эр-Рукбана.

Генерал-полковник Михаил Мизинцев, принявший доклад Боренкова, отметил, что США не в первый раз "дают какие-либо обещания, которые потом не выполняются".

"Необходимо продолжать консультации со всеми заинтересованными сторонами и добиваться от американцев предоставления надежных гарантий безопасности для сотрудников Организации Объединенных Наций и Сирийского Арабского Красного Полумесяца с соответствующим подтверждением на международных площадках", - сказал Мизинцев.

Он отметил, что в сложившихся условиях очень важна роль ООН по оказанию влияния на американское руководство для скорейшего расформирования лагеря Эр-Рукбан и ликвидации 55-километровой зоны безопасности вокруг Эт-Танфа.

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