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Политический кризис в Боливии

МИД РФ: тема вмешательства Москвы в выборы в Боливии помогла раскачке протестов в стране

В ведомстве отметили, что первоисточником вбросов о вмешательстве в боливийские издания стал один из русскоязычных сайтов русофобской направленности, принадлежавший компании "Проект"

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Вбросы о якобы имевшем место вмешательстве России в президентские выборы в Боливии подготовили почву для раскачки протестных настроений в республике. Об этом говорится в сообщении российского дипведомства, опубликованном в четверг в Facebook.

Как сообщили в МИД, 24 октября ряд боливийских СМИ опубликовал испаноязычные перепечатки так называемого журналистского расследования интернет-портала "Проект" на тему якобы имевшего место российского вмешательства в президентские выборы. "Утверждается, что Росатом направил в Боливию политтехнологов для обеспечения победы Эво Моралеса с целью защиты в стране своих коммерческих интересов, - обратили внимание в министерстве. - Примечательно, что тема якобы [имевшего места] вмешательства России в президентские выборы всплыла в боливийском медиапространстве сразу после того, как стали понятны итоги голосования: победа бывшего президента Моралеса. Несмотря на то, что оппозиция не использовала сюжет в качестве инструмента для развязывания волны насилия в стране, он подготовил почву для раскачки протестных настроений".

"Огульный бездоказательный характер выдвинутых обвинений очевиден. Инсинуации о "российском вмешательстве в выборы" - так и не получившее доказательства пропагандистское клише русофобских СМИ, - подчеркнули в дипведомстве. - Но если у кого-либо появятся реальные факты нарушения боливийского законодательства, то готовы их рассмотреть в рамках существующих двусторонних механизмов правовой помощи".

На Смоленской площади отметили, что первоисточником вбросов в боливийские издания стал один из русскоязычных сайтов русофобской направленности, принадлежавший компании "Проект". "Ее основатель - бывший главный редактор телеканала "Дождь", сайтов РБК и Forbes Роман Баданин, - информировали в МИД. - Кстати, в свое время он обучался в Калифорнии в Стэнфордском университете, став получателем стипендии им. Джона Найта. Открытый антироссийский характер публикаций "Проекта", использование стандартного набора клише западной пропаганды, по всей видимости, призваны оправдать потраченные Вашингтоном на обучение Баданина средства".

В Боливии 20 октября прошли президентские выборы. Согласно данным Высшего избирательного суда, победу на них одержал Эво Моралес. Его главный соперник Карлос Меса заявил, что не признает победу оппонента в первом туре, в стране начались акции протеста.

Армия, оппозиция и профсоюзы потребовали от Моралеса уйти в отставку. 10 ноября он заявил, что покидает пост президента, охарактеризовав ситуацию как государственный переворот. Во вторник Моралес прибыл в Мексику, власти которой предоставили ему политическое убежище. В этот же день второй вице-спикер Палаты сенаторов Жанин Аньес объявила, что берет на себя обязанности президента. Конституционный суд подтвердил законность передачи власти.

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БоливияПолитический кризис в Боливии
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