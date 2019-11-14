Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Политический кризис в Боливии
Обновлено 

Рябков заявил, что Россия будет воспринимать Аньес как руководителя Боливии до выборов

Замминистра иностранных дел РФ также отметил, что Москва считает события в Боливии фактически эквивалентом госпереворота

БРАЗИЛИА, 14 ноября. /ТАСС/. Россия будет считать и.о. президента Боливии Жанин Аньес руководителем страны, но учитывает, что кворума в парламенте по ней не было. Об этом заявил в четверг журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Мы отметили для себя, что в момент утверждения ее в этой должности в парламенте полного кворума не было, поэтому видим здесь определенные моменты, которые, конечно, учитываем. Но понятно, что именно она будет восприниматься в качестве руководителя Боливии на период до решения вопроса о новом президенте через выборы", - сказал он.

Рябков добавил, что "это внутреннее дело боливийской стороны".

Россия считает события, предшествовавшие смене власти в Боливии, фактически эквивалентом государственного переворота, заявил Рябков.

"Все то, что предшествовало смене власти, мы, конечно, воспринимаем как действия, фактически эквивалентные государственному перевороту, - сказал он. - Это для нас очередное напоминание о том, что определенные силы применяют приемы, далеко выходящие за правовые нормы, для решения собственных политических задач".

В Боливии 20 октября прошли президентские выборы. Согласно данным Высшего избирательного суда, победу на них одержал Эво Моралес. Его главный соперник Карлос Меса заявил, что не признает победу оппонента в первом туре, в стране начались акции протеста.

Армия, оппозиция и профсоюзы потребовали от Моралеса уйти в отставку. 10 ноября он заявил, что покидает пост президента, охарактеризовав ситуацию как государственный переворот. Во вторник Моралес прибыл в Мексику, власти которой предоставили ему политическое убежище. В этот же день второй вице-спикер Палаты сенаторов Жанин Аньес объявила, что берет на себя обязанности президента. Конституционный суд подтвердил законность передачи власти.

Теги
Моралес, ЭвоБоливияРоссияРябков, Сергей АлексеевичПолитический кризис в Боливии
Реклама на ТАСС
В Москве 18 ноября пройдет совместное заседание коллегий МИД РФ и Белоруссии
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС