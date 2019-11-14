Рябков заявил, что Россия будет воспринимать Аньес как руководителя Боливии до выборов

БРАЗИЛИА, 14 ноября. /ТАСС/. Россия будет считать и.о. президента Боливии Жанин Аньес руководителем страны, но учитывает, что кворума в парламенте по ней не было. Об этом заявил в четверг журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Мы отметили для себя, что в момент утверждения ее в этой должности в парламенте полного кворума не было, поэтому видим здесь определенные моменты, которые, конечно, учитываем. Но понятно, что именно она будет восприниматься в качестве руководителя Боливии на период до решения вопроса о новом президенте через выборы", - сказал он.

Рябков добавил, что "это внутреннее дело боливийской стороны".

Россия считает события, предшествовавшие смене власти в Боливии, фактически эквивалентом государственного переворота, заявил Рябков.

"Все то, что предшествовало смене власти, мы, конечно, воспринимаем как действия, фактически эквивалентные государственному перевороту, - сказал он. - Это для нас очередное напоминание о том, что определенные силы применяют приемы, далеко выходящие за правовые нормы, для решения собственных политических задач".

В Боливии 20 октября прошли президентские выборы. Согласно данным Высшего избирательного суда, победу на них одержал Эво Моралес. Его главный соперник Карлос Меса заявил, что не признает победу оппонента в первом туре, в стране начались акции протеста.

Армия, оппозиция и профсоюзы потребовали от Моралеса уйти в отставку. 10 ноября он заявил, что покидает пост президента, охарактеризовав ситуацию как государственный переворот. Во вторник Моралес прибыл в Мексику, власти которой предоставили ему политическое убежище. В этот же день второй вице-спикер Палаты сенаторов Жанин Аньес объявила, что берет на себя обязанности президента. Конституционный суд подтвердил законность передачи власти.