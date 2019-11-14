Захарова: дальнейшая дестабилизация обстановки в Ираке чревата возрождением ИГ

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Продолжение дестабилизации ситуации в Ираке может привести к возрождению террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в этой стране. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат отметила, что продолжающиеся в стране с начала октября массовые беспорядки вызывают серьезную обеспокоенность. "Дальнейшая дестабилизация обстановки в Ираке чревата угрозой возрождения ИГИЛ (прежнее название ИГ - прим. ТАСС)", - сказала она.

Захарова подчеркнула, что, несмотря на объявленную иракским руководством победу над ИГ, до сих пор в ряде районов страны игиловские бандформирования продолжают вести диверсионную и вербовочную деятельность. Дипломат также обратила внимание на проблему перетекания в Ирак террористов из Сирии.

"В этом контексте мы поддерживаем шаги иракских властей, которые направлены на скорейшую стабилизацию ситуации. Важно что руководство Ирака подтверждает готовность начать широкий национальный диалог, ведет активные консультации с лидерами ведущих политических сил с целью согласования антикризисной программы. Определенные меры предпринимаются и по улучшению социально-экономического положения населения", - указала Захарова.

В Ираке с начала октября не прекращаются акции протеста против ухудшения условий жизни, высокой безработицы среди молодежи и коррупции. Практически повсеместно они сопровождаются насилием и беспорядками. Протестующие требуют отставки правительства и проведения досрочных выборов в парламент. Однако глава правительства однозначно заявил, что его отставка или роспуск законодательного органа приведут экономику страны к стагнации и не будут способствовать реформам, дав тем самым понять, что кабмин продолжит работу, несмотря на протесты.

В результате столкновений во время протестов погибли более 320 человек, жертвы есть как среди демонстрантов, так и среди сотрудников сил безопасности. Пострадали около 15 тыс. человек.