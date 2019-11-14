Большая пресс-конференция Путина пройдет во второй половине декабря

БРАЗИЛИА, 14 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин соберет традиционную большую пресс-конференцию во второй половине декабря, а послание Федеральному собранию огласит уже в 2020 году. Об этом журналистам в четверг сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Она [дата большой пресс-конференции] уже определена, мы скоро объявим аккредитацию", - сказал представитель Кремля. Он не назвал дату, но уточнил, что она приходится на "вторую половину декабря".

С 2001 года Путин встречается с журналистами в формате большой пресс-конференции ежегодно. Перерыв был сделан лишь на тот период, когда он занимал пост премьер-министра - с мая 2008 года по май 2012 года. После избрания главой государства на шестилетний срок в 2012 году Путин возобновил практику проведения таких мероприятий. Предстоящая большая пресс-конференция станет для него пятнадцатой.

Говоря о сроках оглашения послания президента Федеральному собранию, Песков лишь подтвердил, что это должно произойти в 2020 году. Глава государства обращается к парламенту раз в год, последнее послание было оглашено в феврале 2019 года.