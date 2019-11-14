Захарова: работа контактной группы способствует подготовке саммита "нормандской четверки"

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. МИД РФ считает позитивной динамикой в подготовке саммита в нормандском формате (Россия, Германия, Франция, Украина) итоги очередного заседания контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины, состоявшегося в Минске 12 ноября. Об этом заявила в пятницу на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Наконец, подведена черта под выполнением договоренностей, которые были достигнуты лидерами "нормандской четверки" в Берлине еще в 2016 году относительно письменного закрепления "формулы Штайнмайера" и разведения сил и средств сторон на трех пилотных участках в населенных пунктах Станица Луганская, Золотое и Петровское. Можем констатировать, что это позитивная динамика в подготовке саммита в нормандском формате".

Захарова добавила, что с учетом того, что до конца года остается все меньше времени, актуальность приобретает задача продления закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. "Срок действия истекает 31 декабря текущего года, реализация этого закона, включая инкорпорацию вышеупомянутой "формулы Штайнмайера" и закрепление на постоянной основе в конституции Украины, является ключевым элементом всей конструкции политического урегулирования на юго-востоке страны", - пояснила Захарова.

"К сожалению, ясности на этот счет от украинской стороны в ходе заседания контактной группы добиться не удалось", - заключила она.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что необходимость закрепления особого статуса Донбасса в законодательстве Украины была подчеркнута в понедельник в телефонном разговоре Владимира Путина с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.